Kiebitz im Salon der Berta Zuckerkandl: „Emile – Erinnerungen eines Vertriebenen“

Es gibt Filme, die einen sofort für sich einnehmen. Rainer Frimmels „Emile – Erinnerungen eines Vertriebenen“ ist dafür ein perfektes Beispiel. Das hat nicht allein mit dem Protagonisten zu tun, einem Herrn von knapp 90 Jahren, der sich das Lächeln eines aufgeweckten Schulbuben behalten hat und das Wienerisch seiner Kindheit. Sondern auch mit der Zugewandtheit mit welcher der Filmemacher, übrigens ein Großneffe des Porträtierten, diesem begegnet.

Emile Zuckerkandl (1922–2013) hat nach dem Krieg in den USA und Frankreich studiert, 1950 in Paris geheiratet und in Kalifornien eine Karriere als Evolutionsbiologie gemacht. Doch weniger seine Biografie bildet das Herzstück des Films als vielmehr seine Erinnerungen. Vor allem jene an seine geliebte Großmutter Berta Zuckerkandl, eine berühmte Kunstkritikerin, die in Purkersdorf bei Wien einen legendären Salon unterhielt. „Das schreibe ich auf, damit ich mich später einmal daran erinnern kann“, notierte er schon als Kind in einem seiner Tagebücher.

Viele der prominenten Zeitgenossen, die bei Oma Berta ein- und ausgingen, haben sich in ihnen verewigt, denn der kleine Emile erwies sich als beherzter Autogrammjäger: Künstler wie Max Reinhardt, Carl Zuckmayer, Joseph Roth, Egon Friedell ebenso wie die Schauspielerinnen Tilla Durieux und Lil Dagover oder Politiker – von Karl Seitz über Dollfuß bis Kardinal Innitzer.

Eine ganze Epoche österreichischer (Kultur-)Geschichte zieht vorbei, während der alte Herr durch seine Erinnerungen blättert. Fast wie eine Warnung vor dem Kommenden liest sich heute, was Albert Einstein ihm einst ins Stammbuch geschrieben hat: „Für Herrn Zuckerkandl Junior: Jeder Blödsinn kann dadurch zu Bedeutung gelangen, dass er von Millionen Menschen geglaubt wird.“ 1938 glaubten die Österreicher an den „Anschluss“ und Emile folgte seiner hellsichtigen Großmutter nach Paris.

Und dann setzt Mr. Zuckerkandl sich ans Klavier und spielt einen Walzer. Vienna im Silicon Valley. Sein Klavierspiel, bekennt Ehefrau Jane, habe ihr schon damals imponiert, als sie sich kennenlernten.