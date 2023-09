Kompromisslos dem Neuen entgegen

Es ist laut in der Diehlgasse/ Ecke Margaretenstraße. Seit Monaten wird rund um die Reinprechtsdorfer Straße im fünften Bezirk gehämmert und gebohrt. Das Haus Nummer 51 wirkt auf den ersten Blick wie viele Gebäude hier: rau und schnörkellos. An der Fassade steht in großen, weißen Lettern „Klangforum Wien“. „In den 1960er-Jahren befand sich hier eine Zinkerei, danach wurden in den Räumlichkeiten Nähmaschinen repariert“, erzählt der Intendant des Ensembles für Neue Musik, Peter Paul Kainrath. Vor 20 Jahren zog hier das Klangforum ein. Absichtlich wollte sich das Ensemble nicht zwischen all den Kunstinstitutionen im ersten Bezirk ansiedeln, sondern an der kulturellen Peripherie.

Kainrath, 1964 in Bozen geboren, wurde in seiner Heimatstadt und in Wien zum Pianisten ausgebildet, studierte in Bologna Theaterwissenschaften und absolvierte ein Postgraduate-Studium am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau. Er war Konzertpianist, Radiojournalist und Klavierprofessor und drehte Fernsehdokus, etwa über die Komponisten Alexander Skrjabin und Ferruccio Busoni.