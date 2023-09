Lampedusa ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel

Der Mensch neigt zu Verdrängung, wenn es um unangenehme Dinge geht. Bei der Frage der Migration haben europäische Entscheidungsträger aber ein weitaus gravierenderes Problem – sie scheinen an Amnesie zu leiden. Das zeigt sich an der Reaktion auf die Bilder von Lampedusa, vergangene Woche wurde auf Italiens südlichster Insel der Notstand ausgerufen. Binnen weniger Tage sind dort mehr als 8000 Flüchtlinge angekommen – das ist mehr, als die Insel Einwohner hat. Die Kapazitäten sind heillos erschöpft, die Ankommenden schlafen auf der Straße, Bilder von Tumulten jagen durch die Nachrichtensendungen, mit Schilden und Schlagstöcken werden die Menschen davon abgehalten, die Hafenmole zu verlassen.

Ist das ein neuer Tiefpunkt? Für Lampedusa mag das stimmen, für die EU-Migrationspolitik ist es lediglich ein weiterer brutaler Fall. Erinnern wir uns an die hohen Asylwerberzahlen 2022 in Österreich, sie überstiegen gar die Zahlen aus dem Jahr 2015, als die EU-Grenzen für Millionen geöffnet wurden. Erinnern wir uns an den gekenterten Fischkutter vergangenen Juni vor der griechischen Küste über dem Calypsotief, der tiefsten Stelle des Mittelmeers. Seit Jahren gab es keinen Schiffbruch, der mehr Tote gefordert hat. Mehr als 700 Menschen ertranken, darunter auch Babys – unter den Augen der griechischen Küstenwache, die das Flüchtlingsschiff zuvor stundenlang beobachtet hatte.