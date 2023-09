Leben ins Grätzl, Kunst in die Käfige

Die Reihe Käfigkonzerte, initiiert vom Fünfhauser Kulturverein ARGE Henriette um den Kurator Martin Schlögl, verwandelt ausgewählte Wiener Fußball- und Basketballkäfige temporär in kulturelle Orte. Schlögl schreibt zur Motivation dahinter: „Die Käfige sind aus dem sozialen Zusammenleben der Stadt nicht wegzudenken. Sie sind ein gesellschaftlicher Hotspot – für alle Menschen zugänglich und dennoch nur von wenigen tatsächlich genutzt.“

Die Konzerte haben ein Vorspiel. Zunächst finden Workshops statt, die Jugendliche aus dem Umfeld unter fachkundiger Leitung niederschwellig an kreative Prozesse und (elektronische) Musikproduktion heranführen sollen. Teilnehmende erarbeiten in diesem Rahmen eine Performance, bei der sie in den Fußballkäfigen über ihr Leben rappen – diesmal begleitet von Wiener Symphonikern, dem zeitgenössischen Musikensemble Studio Dan und dem Rapper BenJo.

Eine weitere Idee dahinter ist, dass die Grätzl-Community und die Kunst- und Kulturszene aufeinandertreffen. Das einzige Käfigkonzert 2023 bietet zudem noch Auftritte des Symphonic Brass Hip-Hop Project mit einem Crossover zwischen Klassik und Hip-Hop sowie der Sängerin, Künstlerin und Aktivistin Christl, die ihre Vision zwischen Soul und Pop präsentiert.