Letzte Generation Schauspiel

Es ist ein junges und tieftrauriges Phänomen, das der oberösterreichische Autor Thomas Köck im Titel „solastalgia“ zitiert: Heimweh, obwohl man noch zuhause ist. Mit anderen Worten: ein Trauern um Orte, die aufgrund der Klimakrise nie mehr so sein werden, wie sie einmal waren. Der postdramatische Text beschäftigt sich mit dem Phänomen des Waldes als Fetisch deutscher Romantik – und damit, wie er trotzdem zerstört wird.

Die Ich-Stimme des Stückes, die auch von der Krankheit ihres Vaters berichtet, ist in der österreichischen Erstaufführung durch Christina Rast auf fünf Schauspielstudierende des Max-Reinhardt-Seminars aufgeteilt. Diese agieren extrem präzise in der Abstimmung von Sprache und Bewegung, Mitarbeits- und Haltungsnote: sehr gut. Allerdings scheint Köcks Text an den freundlich-fleißigen jungen Menschen – eigentlich Generation Fridays for Future – abzugleiten. Die Verzweiflung, um die es geht, kommt beim Publikum nicht an. Feststellungen wie „Wir werden verschwinden“ quittiert es mit Schulterzucken.

Unentschieden ist der Umgang mit dem Bühnenbild (Kathrin Krumbein). Erst das Programmheft verrät: Die drei beschrifteten Teppiche und der eingerostete Propeller sind ein eigenständiges Kunstwerk, das einen australischen Indigenen zitiert. Aha.