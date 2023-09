Ljubljana damals und heute

Slowenien ist im Oktober Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Bereits diese Woche werden in Wien zwei neue Romane slowenischer Autoren vorgestellt, die gerade im Folio Verlag erschienen sind.

Als große Hoffnung der Literatur Sloweniens gilt Goran Vojnović (Jg. 1980). Gleich mit seinem wilden Debütroman sorgte er für Aufsehen, übersetzt ist das Buch mit einiger Verzögerung 2021 unter dem Titel „Tschefuren raus! oder Warum ich wieder mal zu Fuß bis in den zehnten Stock musste“ erschienen. Sein neuer Roman heißt „18 Kilometer bis Ljubljana“. Die Hauptfigur Marko kehrt aus der bosnischen Provinz in die alte Heimat zurück. Dort hat sich in der Zwischenzeit vieles verändert. Er fremdelt mit der sich im Wandel befindlichen Stadt und versucht, eine neue Zugehörigkeit zu finden.