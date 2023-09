Mehr als nur schnöde Poster

Zeitgenössisches Grafikdesign hat seinen fixen Platz im Ausstellungsprogramm des Mak, zum Beispiel mit dem jährlichen Wettbewerb „100 Beste Plakate. Österreich Deutschland Schweiz“. Die Auswahl wurde aus rund 2300 Einreichungen getroffen; neun der Plakate stammen von heimischen Designstudios. Die Schau demonstriert, dass Rückgriffe auf alte Typografien heute ebenso aktuell sind wie Spielereien mit künstlicher Intelligenz, die zusehends in Gestaltungsprozesse miteinbezogen werden.

„Die Aufmachung der Schriften erinnert in ihrer Formgebung und Anordnung mitunter an die Konkrete Poesie der Wiener Gruppe: Buchstaben verlieren ihren Bedeutungsinhalt und werden als Bilder erfahrbar“, so die Jury.