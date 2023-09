Mehr Schlangenöl! Die hundert Tage des Andi Babler

Ich vermag das irritierende Gefühl nicht in mir auszumerzen, dass Politik sich nicht in Umfrageergebnissen erschöpfen darf. Andererseits weiß man, dass solche Stimmungsbilder die Lage nicht nur charakterisieren, sondern machen. Ich kann also nicht wegwischen, dass die FPÖ des Herbert Kickl in der sogenannten Gunst der Massen „unangefochten“ an der Spitze steht, wie kürzlich eine Tageszeitung berichtete.