Nachrichten aus dem Inneren

Dieser Tage erhielt Isolde Charim den Tractatus-Preis. Dieser Preis zeichnet „herausragende Essays oder essayistisch orientierte Sachbücher“ aus, „die philosophische Fragen für eine breitere Öffentlichkeit verständlich diskutieren“, erklärt Konrad Paul Liessmann, wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech, das den Preis vergibt.

Wem sagt er das? Die Falter-Öffentlichkeit weiß Isolde Charims Texte seit Jahren zu schätzen. Genau gesagt, seit dem 9. Jänner 2019, an dem sie zu uns als Kolumnistin wechselte. Was sie mit ihrem prämierten Buch „Die Qualen des Narzissmus“ im Großen tut, das schafft sie mit ihrem „Einwurf“ Woche für Woche in der kleinen Form: sie lehrt uns auf spielerisch-elegante Weise anhand eines aktuellen Phänomens zu denken. Und zwar nicht, indem sie Konzessionen an den Journalismus macht, sondern indem sie zeigt, dass Aktualität und Gedankenschärfe keine Widersprüche sein müssen.

Wofür sie die Jury des Tractatus (Catherine Newmark, Daniela Strigl, Ijoma Mangold) lobte – „hohe denkerische Originalität, gesellschaftlich höchst aktuell und augenöffnend in viele Richtungen“ – dafür loben wir sie im Falter jede Woche. Wir gratulieren Isolde Charim zum Preis und uns zu ihr.