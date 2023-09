Primitiver Rock ’n’ Roll in Perfektion

Der Mann mit dem Vollvisierhelm und dem bizarren Ganzkörperanzug gibt sich wieder einmal auf österreichischen Bühnen die Ehre: Bob Log III ist die One Man Band unter den One Man Bands. Ausgerüstet mit Gitarre und Schlagzeug verkörpert der US-Amerikaner seit vielen Jahren so unnachahmlich wie mitreißend den punkaffinen Trash-Blues-Derwisch. Er singt durchs eingebaute Helmmikrofon und sorgt mit unermüdlicher Hingabe dafür, dass es scheppert und kracht.

„My Shit Is Perfect“, heißt eine seiner Platten – durchaus zu Recht. Eine perfektere Partymusik als sein räudiger Solo-Rock-’n’-Roll ist kaum vorstellbar. Vor allem live ist Bob Log III immer wieder ein Ereignis.