Reis ausgenommen

Wir leben in der Zeit des kulinarischen Kofferworts. Wo Breakfast und Lunch schon fast höchstgerichtlich zum Brunch wurden, Leberkäse im Fladenbrot zum „Lebab“ zu verschmelzen hat und nach jedem Silvester ein „Veganuary“ droht, sind bei der grammatikalischen Fusionsküche keine Hemmungen mehr festzustellen.

Jetzt lernen Sie eine wirklich lohnenswerte Schöpfung kennen: Pennotto. In ihrem wunderbaren Kochbuch „Besessen. Meine Kochmemoiren“ erinnert die Münchner Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen an eine alte Tradition, Penne wie Risotto zuzubereiten. Mit Soffritto, etwas Wein, jeder Menge heißer Suppe sowie den Condimenti, in unserem Fall Steinpilzen. Was für eine charmante Idee.

Da frische Steinpilze am Markt gerade rar sind, trifft es sich gut, dass Bronfen getrocknete verwendet. Gemeinsam mit der Hühnerbrühe verantworten die am Ende ein unglaubliches Umami-Gefühl am Gaumen. Neugierig geworden?