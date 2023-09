Saxofone im Stau zwischen hitzig, kühl und lau

In der Jazzmoderne haben Altsaxofonisten wie Bebop-Ikone Charlie Parker, Cool-Pionier Lee Konitz oder der Free-Jazz-„Erfinder“ Ornette Coleman Schneisen geschlagen. In der Tradition des freien Spiels steht auch das nach seinem Altsaxofonisten benannte Liba Villavecchia Trio aus Barcelona. Der Titel „Birchwood“ (Cleanfeed) meint die Hängebirke, und aufgenommen wurde das Album in der katalanischen Weinregion Penedès – so much for floral fun facts. Beschaulich ist es allerdings gar nicht. „Anima“ macht zwar eine halbe Minute auf elegische Ballade, biegt dann aber in eine ganz andere Richtung ab. Villavecchias ruppiger Sax-Sound passt bestens zu seinen kontrastreichen Kompositionen, die viel Raum für klang- und geräuschbasierte Improvisation lassen, aber auch verlässlich einen äußerst knackigen Drive entwickeln.