Senta Superstar: Schauspiellegende Senta Berger im Interview

In „Weißt du noch“ spielen Günther Maria Halmer und Senta Berger ein altes Ehepaar (Foto: Majestic/Jürgen Olczyk)

Frankreich hat Catherine Deneuve, Hollywood seine Meryl Streep und Österreich Senta Berger. Die gebürtige Wienerin, die ihren Lebensmittelpunkt bereits in den 1960ern nach München verlagert hat, ist das, was man eine „Schauspiellegende“ nennt: Bekannt aus Film und Fernsehen, beliebt bei Jung und Alt.

Nonchalant im Umgang mit ihrer anhaltenden Popularität, war sie sich seit jeher auch der damit verbundenen gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. So etwa sprach sie schon lange vor #metoo Klartext, wenn es um die schiefen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen in der Filmbranche ging. Das eigene Werk, zumal ihr Frühwerk, sieht Berger amüsiert bis kritisch. Denn mit der Rolle des aparten Blickfangs mochte sich die 1941 als Tochter einer Lehrerin und eines Musikers geborene Schauspielerin nie zufriedengeben. Nicht einmal an der Seite von Leinwandhelden wie Charlton Heston, Dean Martin, Kirk Douglas oder Alain Delon.