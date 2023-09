Hölle, Hölle, Hölle! Über die kulturelle Aneignung der Wiener Oktoberfeste

Die vielleicht nervigste kulturelle Aneignung ist die Inflation der Wiesn-Feste im Großraum Wien. Weil das Münchner Oktoberfest ja so nachahmenswert ist, stieg am Wochenende das „Wiesenfest Donaustadt“ auf einem Asperner Parkplatz, am 20. Oktober gibt’s eines im Riverside-Einkaufszentrum in Liesing, und wer fliehen will, ist von Leopolds- bis Gerasdorf umringt von Trachtenfesten.