Der Salzburger Combo Steaming Satellites hört man ihre Herkunft nicht an – und dass sie 2011 ein Album „The Mustache Mozart Affaire“ nannte, ist inzwischen auch quasi verjährt. Das Quintett um Sänger und Gitarrist Max Borchardt hat sich auf Seventies-Rock mit ein bisschen Space-Feeling und lieblichen Synthesizer-Melodien eingegroovt. Das erinnert an US-Bands wie The Black Keys und macht in Maßen genossen durchaus Spaß. (The Instrument Village)