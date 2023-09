Stieren ist menschlich, also sei ein Frosch! Die Retro „Animals! Attack!“

Die kleine Retrospektive „Animals! Attack!“ zeigt Tier-Horrorfilme, keine Monster-Movies: Das „(de)monstrative“ Herzeigen, das spektakulären Star-Monstren wie Godzilla anhaftet, wird hier ebenso über- wie unterboten. Da ist zum einen ein Alles-Zeigen, das übers Zeigen weit hinausgeht: Als Extremdetailbeobachtung von Insektenvölkern und -verhalten gerät 1971 die „Hellstrom Chronicle“, wie so manche Wissenschaftsdoku, wunderbar psychedelisch. Ins Chaos aus Schleim und Zecken-Mutation wiederum versenkt uns 1993 der Teen-Body-Horrorfilm „Ticks“.

Und „Calamity of Snakes“ bietet 1982 Veitstanz mit Schlangen; einer mechanischen und zahllosen echten. Halb Kung-Fu-Reptilshow, halb Tiertötungs-Snuff, macht dieser Hongkong-Irrsinn Schlange zur Masse, zum Material – und Ekel zur Dominante einer verschärften Art von Filmschauen. Die Symbolik, freilich, is’ a Hund: Sie holt alles ein, was noch so eklig kreucht und krabbelt. Im „Snakes“-Film depperte Zote, ist es bei Mörderspinnenhorror mit Arizona-Setting pelzige Metapher: Das Insekt steht für konflikthafte Aspekte humaner Promiskuität, konkret in schräger Analogie zu Frauen, die im Plot gegenüber Heteronormen deviant sind.

Jeweils einem Landarzt-Helden fachlich überlegen, nicht gleich hingegeben sind 1955 im knackigen Klassiker „Tarantula“ eine Wissenschaftlerin, die „Steve“ (für Stephanie) heißt; und 1977 in „Kingdom of the Spiders“ Scream Princess Tiffany Bolling als Zoologin, die William Shatner als eitlem Teilzeitcowboy ein Prost auf „Women’s Lib(eration)“ abringt. Eher eine Soziosymbolik des Kalten Krieges beschwört hingegen die Hellstrom-Doku, der zufolge „die Insekten“ als uniforme Massensozietät einen Plan, ein Ziel haben: das Ende der Menschheit. Oder doch nur das Ende des Gesellschaftssystems individualistischer Konkurrenz?

Als aufregende Unterbietung von Spektakel tritt Tier-Horror an, der fast nichts zeigt. Etwa der australische Paranoiathriller „Long Weekend“ (1978): Ein Paar im Ehekrieg ist beim Strandausflug grob zur Natur – Känguruh überfahren, Geschirrspülmittel und Geballer im Busch – und driftet ins Mysteriöse ab: Gehörtes, Gesehenes bleibt mehrdeutig, manch Plot-Faden offen, eine tote Seekuh hartnäckig mobil.

Ist Rache der Natur hier eine Andeutung, gerät sie 1990 hochamüsant in der Kleinstadtsatire „Arachnophobia“ (Spinnen-Meer mit Spielberg-Flair) und 1977 in jedem Sinn desaströs in „Day of the Animals“: Puma, Adler, Grizzly glotzen, wenn die Middleclass rund um Leslie Nielsen bergwandert. Ozonlochbedingt heißt es da bald: „Animals! Attack!“

Sieh das Vieh, es schaut dir zu; in Reinform 1972 in „Frogs“. Getier ist da Medium, nicht Objekt: Echse, Frosch & Natter sind oft am Bildrand platziert – ein Rahmen, der Symptome grell herausstellt. Zu Noise-Effects fotografiert ein Ecology-Magazine-Reporter Müll im Bayou-Idyll: So beginnt dieser Schocker, so beginnt eine Horror-Tradition von Öko-Alarmierung.

Ihr Evidenz-Glaube ist heute kaum nachvollziehbar, wohl aber ein Affekt, den „Frogs“ auslöst: Du wetzt unruhig im Kinosessel angesichts der Reichen in der Villa, die genau nix tun. Keifend sehen sie zu, wie tödliche Mutationen, von ihnen verursacht, sie einkreisen. Darin gleichen sie den Fröschen: Auch die tun nix, sehen nur zu und quaken ein wenig.

Spannung heißt hier auch: Wo zieht es dich hin in deiner Positionierung? Bleibst du da ganz Mensch, auf Seiten der ugly rich, wie Ray Milland als Haus-Patriarch die Seinen nennt? Oder bist du hip und hüpfst? Nämlich im Geiste auf die Seite der im Froschkonzert Versammelten, die reglos von außen auf Menschlein stieren, alles erfassen, mit Hintergrundgeräuschen stören, wie ein Filmpublikum (oder antiker Chor).

Deutet sich da eine andere Art von Apokalypse an? Menschliches, nicht als Besitzform organisiert, sondern … human? Dem Kitsch dieser Anmutung hält ihr Grusel die Waage. Und nach dem Film lässt sich darüber gut quaken.