Süßer Grusel: Das Slash-Filmfestival kommt wieder über Wien

Seit jeher gilt das Genrekino, zumal das des Unheimlichen und Fantastischen, als besonders durchlässig für das Reale, gesellschaftlich latent Bedrohliche. Und doch überrascht es, wenn man das Programm der 14. Ausgabe von Slash, dem Festival des fantastischen Films, zur Hand nimmt, wie sehr aktuelle Diskurse sich in vielen der rund 50 während der nächsten anderthalb Wochen gezeigten „Horrorfilme“ niederschlagen.

Sozusagen nebenbei werden in ihnen Themen wie Ökologie, Migration, Gesundheitswesen, Tierwohl verhandelt, wiewohl auf unkonventionelle, oft schrille Weise. Diesmal spielen Tiere, wie unter anderem der Eröffnungsfilm „Vermin“ (Regie: Sébastien Vaniček) – ein Horrortrip mit echten Spinnen – und die großartige Retrospektive „Animals! Attack!“ belegen, eine Hauptrolle. Im besten Fall wechseln sich im Kino dabei Gänsehaut und Gelächter ab.

Markus Keuschnigg, der Erfinder und Leiter von Slash, das heuer von 21.9. bis 1.10. im Gartenbau (Eröffnung), Filmcasino und Metro-Kinokulturhaus stattfindet, beweist das richtige Gespür bei der Auswahl. Der ehemalige Presse-Filmkritiker ist Überzeugungstäter, und das Festival ist unter seiner Führung zur stetig wachsenden und regelmäßig von einem begeisterten (Stamm-)Publikum gestürmten Veranstaltung geworden.

„Selten zuvor haben es so viele bizarre, entgrenzte und groteske Filme in die finale Selektion geschafft“, heißt es im Editorial zum Programmheft. „Nicht weil sie die ‚besten‘ waren wie im Sport oder die ‚relevantesten‘ wie in der Politik, sondern weil sie die merkwürdigsten waren; Filme, die sich ein KI-Programm nur dann genau so ausdenken könnte, wenn es mindestens einen Fehler im System hat; Fantasien so schwer fassbar und endlos faszinierend und Visionen so verstiegen, dass man den menschlichen Faktor darin schmecken und fühlen und riechen kann.“

Für die empfohlenen Filme auf den folgenden Seiten trifft das durchaus zu. Nicht alle sind empfindsamen Gemütern zumutbar, aber das Kino war bekanntlich immer auch ein Ort kaum kalkulierbarer Gefahren.

Nicht zuletzt wartet Slash mit einem üppigen Begleitprogramm auf. Besonders erwähnt seien hier eine „Masterclass mit Brandon Cronenberg & Karim Hussain“ (Metro: 23.9., 15.30, freier Eintritt) und der Branchentag „Slash (the) Industry“ (Metro: 28.9., 9.00–17.30, freier Eintritt), bei dem über die heimische Genreproduktion und das Kino als Unwohlfühlort diskutiert wird.

Fantastisch durchgeknallter Fun: „Conann“

Rainer ist ein Hund. Oder sagen wir, ein menschenartiger Hund, denn er ist Moderator dieses bizarren Spektakels, dessen Titel nicht von ungefähr an Conan den Barbaren gemahnt. Regisseur Bertrand Mandico allerdings, ein Fantast im Geiste des Surrealisten Walerian Borowczyk (dem er 2011 ein Biopic widmete), schickt in seinem Film eine von verschiedenen Darstellerinnen verkörperte, „queere Conann“, wie es im Programm so treffend heißt, „durch diverse Anderswelten gebaut aus Glitter & Gore“.