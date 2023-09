The Wind of Change bläst heute rauer, des Alters Müh’ liegt auf der Lauer

Zuletzt hat der Austro-Britpop-Barde mit Singer-Songwriter-Kollegin Helen McCookerybook zusammengearbeitet, nun meldet sich Robert Rotifer, 54, mit vollem Namen und einem ersten Alterswerk zurück.

Hat er früher Margarete Schütte-Lihotzkys legendäre Frankfurter Küche oder Ernst Jandls triumphalen Auftritt in der Royal Albert Hall besungen, so fallen die (kultur)historischen Referenzen auf „Holding Hands in Petrópolis“ ausgesprochen düster aus: Der Albumtitel verweist auf den Suizid des vor den Nazis geflohenen Ehepaars Stefan und Lotte Zweig, der Opener „He’s Not Ill“ auf den assistierten Suizid des Filmemachers Jean-Luc Godard; zum Abschluss dann erzählt „Slipped in the Rain“ ausführlich davon, wie es einen 50-something auf dem Gehsteig aufbrezelt – und man muss wahrlich kein Detektiv sein, um das lyrische Ich zu enttarnen.