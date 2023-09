Verirrte Gäste

Im Herbst werde ich zehn Jahre alt, und dann hat man wohl seine besten Tage hinter sich.“ Das sage nicht ich, sondern Pippi Langstrumpf. Als Lyriker der Romantik kann man wie Emanuel Geibel diese Stimmung noch verdichten und ihr jegliche jugendliche Unbeschwertheit nehmen: „Ich sah den Wald sich färben / Die Luft war grau und stumm / Mir war betrübt zum Sterben / Und wusst’ es kaum, warum.“

Im Herbst denken und dichten Menschen offenbar gerne, aber diese beiden Gedanken könnten auch von Insekten stammen. Die meisten unserer sechsbeinigen Freunde leben nur kurz, vor allem in ihrem geschlechtsreifen Lebensabschnitt. Den Winter verbringen viele Arten als Ei oder Puppe, nur wenige verbringen die kalte Jahreszeit als Erwachsene an geschützten Stellen, in Steinritzen, Höhlen, unter der Borke von Bäumen und allen ähnlichen Strukturen. Also Gebäuden und Wohnungen.

Stets im Dienst der Falter-Lesenden, die sich in ihren Revieren von herbergssuchenden wirbellosen Tieren bedroht sehen, gibt es hier eine Übersicht der häufigsten Herbstgäste. 1) Die Bernstein-Waldschabe: Don’t panic, hat sich nur verirrt, frisst keine Lebensmittel und geht daher innerhalb weniger Tage zugrunde.

2) Der Asiatische Marienkäfer: Bunter und getupfter als der heimische, versammelt sich vor den ersten Herbstfrösten gerne zu Hunderten an Hauswänden und hinter Fensterdichtungen. Bei Störungen wie ungestümem Wegwischen kommt es zum „Reflexbluten“, bei dem eine gelbliche, riechende Flüssigkeit aus den Beingelenken abgesondert wird.

3) Graue Gartenwanze und seit 2005 auch die Amerikanische Kiefernwanze (die mit den dicken Wadeln): dringen in Häuser ein, werden bei sonnigem Wetter wieder aktiv und fliegen dann gegen Fensterscheiben. Keine Gefahr, nur lästig. Aber wie alle Wanzen können sie ein – nennen wir es aromatisches – Abwehrsekret abgeben. Auswildern.

4) Hausspinnen: Unter diesem Trivialnamen werden verschiedene hausbewohnende Spinnenarten zusammengefasst. Große Spinnen mit Phobie-Potenzial. Nicht aggressiv, lassen Sie diese Tiere ihre Arbeit machen und Insekten vertilgen. Die Bauernweisheit „Wenn im September die Spinnen kriechen, sie bereits den Winter riechen“ bezieht sich eher auf die Paarungszeit anderer Spinnenarten.

5) Tagfalter: Der Kleine Fuchs und das Tagpfauenauge verfallen in eine Winterstarre. Wenn diese Schmetterlinge wieder erwachen, ab Februar Zuckerwasser bereitstellen.

6) Florfliegen: Ganz relaxte Typen, schauen Sie nach, warum die Tiere auch Goldaugen heißen.