Wo die Tennisbälle schlafen

Der letzte Sommer war sehr schön. Aber jetzt geht wieder alles von vorne los. Das kurze Zeitfenster, bis der Herbst grau wird und in die Winterdepression übergeht, nutzen SarahBernhardt für die Veröffentlichung des neuen, zweiten Albums „Urlaub in Sepia“. Dem österreichischen Trio gelingt darauf eine zauberhafte Mixtur aus Melancholie und Leichtigkeit, aus Schilderungen alltäglichen Lebens und Poesie.

Bernhard Scheiblauer (Gesang, Ukulele, Gitarre), Sarah Metzler (Gesang, Harfe) und Sigrid Horn (Gesang) charmieren mit gründlich entschleunigter Musik sowie mehrstimmigem Dialektgesang, der zum Glück gar nicht so ranschmeißerisch klingt, wie es Mundartmusik häufig an sich hat. In den Texten ist mal von Schätzen die Rede („Wale“), dann wieder von verstümmeltem Leben („Vater staad“). Am schönsten ist es, wenn aus Milieuschilderungen plötzlich lyrische Bilder erwachsen. SarahBernhardt streifen durch ein verlassenes Gasthaus: „Hinta da Rezeption is a Valies und Paradies / Wo de Tennisboin schlofn nebn de oidn Prospekt / Wo de Adventkränz hoffn, dass se kaana entdeckt / Und dazwischn liegt a großa Haufn Gwaund.“

2022 eröffnete das Trio im Liebhartstaler Bockkeller das Festival wean hean, zur Albumpräsentation kehrt es nun an diesen atmosphärischen Ort zurück.