“Du kämpfst oder du bist tot”

Am vergangenen Sonntagabend sitzt Ghazal Abdollahi im Schanigarten des Lokals Salzgries in der Wiener Innenstadt und bestellt eine Tasse Tee. Sie sagt, sie brauche jetzt etwas, um ein wenig runterzukommen. Den ganzen Tag war sie unterwegs, seit ihrer Ankunft aus Berlin in der Früh. In Wien ist die iranische bildende Künstlerin, um einen Ehrenpreis des österreichischen Frauennetzwerks Medien entgegenzunehmen, der gar nicht ihr gebührt, sondern ihrer Mutter, der iranischen Fotojournalistin und Frauenrechtlerin Aliyeh Motallebzadeh. Als Fotochefin war sie für mehrere renommierte iranische Magazine tätig, darunter Iran Farda, Nameh und Zanan – allesamt Publikationen, die mittlerweile verboten sind. Im Jänner wurde sie nach drei Jahren Haft nach einer Verurteilung wegen Propaganda gegen die Islamische Republik entlassen, sie saß unter anderem im berüchtigten Teheraner Gefängnis Evin ein. Heute lebt Aliyeh Motallebzadeh in Teheran. Der Blick ihrer Tochter Ghazal Abdollahi wandert immer wieder zum Handy, das minütlich aufleuchtet. Manchmal hält sie kurz den Atem an, dann beginnt sie zu erzählen.

Ghazal Abdollahi nahm den Ehrenpreis des österreichischen Frauennetzwerks Medien für ihre Mutter, die iranische Fotojournalistin und Frauenrechtlerin Aliyeh Motallebzadeh, entgegen. (© Katharina Schiffl)

Falter: Frau Abdollahi, erwarten Sie einen Anruf?

Ghazal Abdollahi: Ich erwarte eigentlich ständig, dass eine schlechte Nachricht kommt. Gerade jetzt, zum Jahrestag des Beginns der Proteste nach Jina Aminis Tod, stehen die Menschen im Iran unter großem Druck. 90 Prozent meiner Freunde sind verhaftet worden, manche während der Proteste, andere auf der Straße, oder sie kamen in die Arbeit, um sie zu holen. Ein Freund wurde beispielsweise gestern festgenommen. Es kann alles Mögliche passieren, während wir hier sitzen und Tee trinken.

Ihre Mutter war noch inhaftiert, als die Massenproteste ausbrachen, nachdem die 22-jährige Kurdin Jina Amini verhaftet wurde, weil ihr Schleier angeblich nicht korrekt saß und sie in Gewahrsam zu Tode kam. Sie selbst sind demonstrieren gegangen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Abdollahi: Während der Proteste wurde ich verletzt, ich bekam einen Schuss in den Nacken und stürzte. Ich schaffte es irgendwie zum Auto und bemerkte, dass mein Körper blutüberströmt war. Es war zum Glück keine ernsthafte Verletzung, sie kam von einer Art Paintball-Kugel. Meine Mutter im Gefängnis hatte davon erfahren und wollte mit mir reden, aber man ließ sie mich nicht anrufen. Einige Tage später kam ein Beamter zu mir und meinte, ich solle das nächste Mal besser zuhause bleiben, anstatt auf die Demonstrationen zu gehen. Sie setzten uns beide unter Druck – deshalb bin ich auch weg aus Teheran. Ich selbst wollte nicht weg, es war der Wunsch meiner Mutter. Sie sagte, sie wollte nicht wegen mir erpressbar sein. Als sie entlassen wurde, war ich schon in Berlin.

Was hat die Mutter über das Gefängnis erzählt?

Abdollahi: Es gibt unzählige Geschichten, aber eine ist für mich am bezeichnendsten. Mit 16 Jahren war meine Mutter das erste Mal in Haft und seither unzählige Male inhaftiert. Sie erzählt oft, wie man sie während ihrer ersten Haft als Teenager knapp nach der Islamischen Revolution vortreten ließ, nachdem man ihren Namen vorgelesen hatte. Sie erzählte, wie sie glaubte, sie würde nun hingerichtet werden. Dann ließ man sie wieder in die Zelle zurück. Es ist Psychoterror dieser Art, den diese Kreaturen ausüben und daran hat sich bis heute nichts geändert. In vielen Ecken der Welt gibt es Krieg und es passieren schreckliche Dinge. Im Iran aber tötet und foltert der Staat seine eigenen Bürgerinnen und Bürger.

Die iranische Fotojournalistin und Frauenrechtlerin Aliyeh Motallebzadeh (© Sadra Abdollahi)

Ihre Mutter saß gemeinsam mit der berühmten Aktivistin Narges Mohammadi.

Abdollahi: Die beiden sind dem Regime ein besonders großer Dorn im Auge, denn sie schreiben Briefe, die nach draußen gelangen und veröffentlicht werden. Menschen wie Narges Mohammadi und meine Mutter macht das Regime besonders fertig – aber als Gegenreaktion werden diese Frauen nur noch entschlossener. Ich war bereits in Berlin und meine Mutter noch im Gefängnis, da bekam ich während einer meiner Ausstellungen einen Anruf von ihr. Die Frauen dort versammelten sich und sangen am Telefon für mich “Bella Ciao”.

Was erzählte Ihre Mutter über das Gefängnis Evin, das als schrecklicher Ort beschrieben wird?

Abdollahi: Schlimmer als Evin war das Gefängnis Kahrisak. Für rund ein halbes Jahr wurde sie gemeinsam mit Narges Mohammadi dorthin verlegt. Weil sie, wann immer möglich, über Briefe und Telefonate aus dem Gefängnis berichten, werden sie besonders kritisch beäugt. Das Kahrisak Gefängnis liegt in der Wüste, das Wasser dort ist salzig, die Luft ist schlecht, es gibt keine Fenster, es bekamen alle Hautkrankheiten. Es gibt kein gutes Essen, gekochte Eier galten als Festmahl. Manchmal frage ich mich, was das Ziel ist. Es gibt keines, sie wollen einen brechen.

Ihre beiden Eltern sind politisch aktiv, Ihr Vater ist Filmemacher, Sie sind Einzelkind. Wie war es, in Ihrer Familie aufzuwachsen?

Abdollahi: Ich erinnere mich an unzählige Male, wo ich erfahren hatte, dass sie verhaftet wurden. Einmal saß ich bei einer Freundin zuhause, ein anderes Mal wurde mein Vater vor meinen Augen in unserer Wohnung abgeführt; ich erinnere mich an Anrufe mit der Aufforderung, nicht nachhause zu kommen.

Wie geht man damit um?

Abdollahi: Wir haben keine Zeit mit irgendetwas umzugehen, wir müssen kämpfen, jede Sekunde unseres Lebens. Wir sind im Überlebensmodus. Du kämpfst oder du bist tot.