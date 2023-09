ORF-Korrespondenten in Moskau: „Wir arbeiten in einem Willkürstaat“

In Moskau unterliegen die ORF-Korrespondenten strengen Zensurvorgaben. Der Krieg muss als „Spezialoperation“ bezeichnet, das Militär darf per Gesetz nicht „diskreditiert“ werden (Foto: Patrick Wack)

Seit Februar letzten Jahres sind ihre Gesichter dauerpräsent. Paul Krisai, 28, und Miriam Beller, 34, berichten von Moskau aus für den ORF. In ihrem Buch, das am 25. September im Zsolnay Verlag erscheint, lassen sie die Kriegsereignisse der letzten Monate Revue passieren. Krisai und Beller werden ab Oktober nach Wien zurückkehren. Im Gespräch mit dem Falter erzählen sie von ihrem Alltag, von Gesprächen mit der russischen Bevölkerung und den Wurzeln von Ideologie.

Falter: Frau Beller, Herr Krisai, aktuell sind Sie noch in Moskau. Könnten Sie für das, was Sie im Buch niederschreiben, in Russland verurteilt werden?

Paul Krisai: Das ist eine gute Frage. Natürlich wollten wir in diesem Buch so detailgenau und so interessant wie möglich berichten. Wir haben derzeit eine Situation, in der selbst Putin und hohe Regimevertreter immer wieder das Wort „Krieg“ aussprechen und damit auch das meinen, was sonst als Spezialoperation verharmlost wird. Es ist nicht eindeutig, wo die rote Linie verläuft.