Harvard-Philosoph Sandel: „Wir leben in der Tyrannei der Leistung“

Die Welt erlebt die Polykrise, und eine Gruppe lacht sich ins Fäustchen: die Rechtspopulisten. In Österreich liegt die FPÖ bei Umfragen stabil bei über 30 Prozent, in Skandinavien regieren die Rechtsaußenparteien schon mit, Italien steht die Postfaschistin Giorgia Meloni vor, in den USA könnten kommendes Jahr die Republikaner wieder die Macht gewinnen. Politikwissenschaftler ergründen das Phänomen. Die einen nennen als Gründe für den radikalen Durchbruch Identitätsfragen. Andere beschuldigen die Dynamik sozialer Medien, Dritte glauben an wirtschaftliches Abgehängtsein.