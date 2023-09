Isolde Charims Rede zur Verleihung des Tractatus 2023

Isolde Charim, die bekannte österreichische Philosophin und FALTER-Kolumnistin, wurde vergangenen Freitag der diesjährige Essay-Preis "Tractatus" des Philosophicums Lech verliehen. Den mit 25.000 Euro dotierten Preis erhält sie exemplarisch für ihr jüngstes Werk "Die Qualen des Narzissmus".

Die Jury begründet ihre Wahl so: "Ein intellektueller Parforce-Ritt durch die Qualen des gegenwärtigen Hyper-Individualismus, von hoher denkerischer Originalität – und gesellschaftlich höchst aktuell und augenöffnend in viele Richtungen, von der Arbeitswelt bis zur Internetkultur."

Hier lesen Sie Ihre Dankesrede in voller Länge:

Meine Damen und Herren,

Das ist jetzt wirklich nicht der Moment, um zu klagen. Aber.

Wenn man ein Buch über Narzissmus schreibt. Wenn man schreibt, Erfolg ist eine narzisstische Krücke. Wenn man schreibt, Anerkennung ist die Bestätigung, dass man seinem Ideal entspricht – das ist aber eine illusionäre Entsprechung! Wenn Anerkennung also die Bestätigung einer Illusion ist.

Wenn man das alles schreibt - und dann dafür einen Preis bekommt. Genau für dieses Buch. - Dann entbehrt das nicht einer gewissen Paradoxie.

Und es stellt einen vor die Frage: Wie geht man damit um?

Ich habe mich dafür entschieden, mich der narzisstischen Herausforderung, die so ein Preis bedeutet, zu stellen. Mit anderen Worten: Ich habe beschlossen, mich zu freuen. Erstaunlicherweise kann man über so etwas schreiben – und sich dennoch der narzisstischen Verlockung hingeben.

Ich freue mich besonders darüber, dass es sich um den Tractatus handelt, weil es ein Preis für eine Essayistik ist, die (Zitat): „philosophische Fragen für eine breitere Öffentlichkeit verständlich diskutiert“. Das zentrale Wort für mich ist dabei: verständlich. Verständlichkeit, verständlich sein ist mir ein besonderes Anliegen. Das leitet mein Schreiben. Ich könnte es auch auf die Formel bringen: Ich bin als Schreibende eine Wiederkäuerin. Der Text wird wieder und wieder durchgearbeitet. Er wird geschrieben - dann liegen gelassen – dann neu gelesen – dann umgeschrieben. Immer wieder. Eben mit dem Ziel der Verständlichkeit.

Das kommt aus einer prägenden Erfahrung.

Als ich zu studieren begann in Wien ging ich in eine Vorlesung, die hieß: „Einführung in die Philosophie“. In dem amphitheaterartigen Hörsaal stand der bekannte Kantianer Professor Benedikt am Pult. An diesem strahlenden Sonnentag stand er da unten in einem schwarzen Anzug und breitete seine Arme aus. So. Und dann schmetterte er uns Studenten entgegen: „Das Wichtigste, meine Damen und Herren, ist die 3. Antinomie bei Kant.“

Nun – ich wusste weder, was die 1., noch was die 2., geschweige denn was die 3. Antinomie bei Kant war. Ich wusste noch nicht mal, was eine Antinomie ist. Und erklärt wurde es auch nicht. Dass es sich dabei um unauflöslich widersprüchliche Antworten auf Fragen der Vernunft handelt, habe ich erst später erfahren. Damals wankte ich aus dem Hörsaal hinaus. Erschüttert. Den Tränen nahe. Ich hatte noch nicht einmal verstanden, worüber hier geredet wurde. Das war meine erste leibhaftige Begegnung mit der Philosophie.

Und das wurde für mich zu einer nachhallenden, nachhaltigen Erfahrung. Man kann sagen: Fürs Schreiben ist die Erfahrung des Nicht-Verstehens grundlegend. Man muss nicht-verstanden haben, um erklären zu können. Das ist gewissermaßen die erste Vorraussetzung des Schreibens. Das hat mich, wie gesagt, zur Wiederkäuerin meiner Texte gemacht.

Dieser erste philosophische Schrecken hat sich für mich erst in Berlin aufgelöst, wo ich dann später hingegangen bin. Dort gab es an der FU, der Freien Universität in Dahlem, Strukturen, die einen tatsächlich ins Studium eingeführt haben – im „Kapital“ Lesekurs. Da hat man das Grundlegende gelernt – nämlich: Wie liest man einen theoretischen Text? Dort hat man gelernt, was Philosophie studieren bedeutet: nämlich lesen lernen.

Und „lesen“ ist auch heute Abend das passende Stichwort: Ich freue mich auch über den Preis, denn er bedeutet: Jemand hat das Buch tatsächlich gelesen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Als „Die Qualen des Narzissmus“ erschienen sind, bin ich dem Nicht-Leser begegnet. In zweifacher Form.

Zum einen bekam ich eine erstaunliche Art von mails. Ich habe nicht nur eines, sondern etliche davon erhalten. Sie kamen ausnahmslos alle von Männern. Von der Schreibart her vermute ich 50-jährige Verfasser und darüber. Und sie waren alle in der gleichen Art. Ein eigener, wiederkehrender Typus von mails.

Sie lauteten: „Ich habe Sie im Radio gehört“ (ich hatte wirklich viele Radiosendungen zu dem Buch – in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Und danach kamen immer diese mails:) „Ich habe Ihr Buch zwar nicht gelesen, aber ich erkläre Ihnen, was sie falsch gemacht haben.“ (Es gab noch die Variante: „Ich habe Ihr Buch zwar nicht gelesen, aber ich erkläre Ihnen, wie das mit dem Narzissmus eigentlich ist.“) Offensichtlich scheint das Thema solche Reaktionen zu befördern.

Das waren die einen Nicht-Leser. Die Nicht-Leser mit offenem Visier sozusagen. Es gibt aber noch andere Nicht-Leser. Diese sind versteckter. Sie lassen sich nicht an einer Reaktion ausmachen – sondern vielmehr am erstaunlichen Ausbleiben einer Reaktion. An einer Nicht-Reaktion sozusagen.

Ich habe in dem Buch ausführlich über die Selbst-Identifikation geschrieben – also über das Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbehauptung. Dieses sei nicht der Gegenentwurf zur herrschenden Ideologie des Narzissmus, sondern vielmehr deren Höhepunkt, die Reinfom der narzisstischen „Moral“. Wenn die Selbst-Identifikation auch die avancierteste Position in diesem Paradigma einnimmt – sie überschreitet dieses nicht. Anders gesagt: Jede queere Selbstbestimmung situiert sich im selben narzisstischen Paradigma wie seine vehementen Gegner.

Mir war klar: Das ist der direkte Weg in den Shitstorm. Ich saß am Schreibtisch und habe es in allem einsamen Heroismus dennoch geschrieben. So schien es mir jedenfalls. Und was ist passiert? - Nichts. Kaum jemand hat das erwähnt. Kein Shitstorm weit und breit.

Nun steht das im 6., im letzten Kapitel des Buches. Und auch da ziemlich weit hinten. Die einzig mögliche Erklärung für das Ausbleiben der Aufregung ist: Das Buch wurde nicht bis dahin gelesen. Nicht dass mir der Shitstorm fehlen würde. Aber Sie verstehen, dass ich mich besonders freue, dass jemand das Buch nun doch und ganz gelesen hat.

Von einem weiteren, nicht weniger erstaunlichen Umgang mit dem Buch möchte ich Ihnen noch kurz erzählen. Auch dies ist eine wiederkehrende Reaktion.

Das sind jene Leute, die sagen: Sie haben völlig recht! Mein Nachbar, der Lehrer meiner Kinder, meine Vereinskollegin, meine Chefin – so ein Narzisst! So eine Narzisstin! Solche Narzissten! Oft wird noch beigefügt: Und der weiß das noch nicht einmal. Narzisst ist dabei immer der Andere.

Ich möchte niemanden denunzieren oder mich lustig machen. Keineswegs. Ich finde nur diesen Umgang so interessant. Narzisst sind die Anderen – das ist eine Strategie der Abwehr. Eine Abwehr der Erkenntnis, dass wir heute alle Narzissten sind – ja sein müssen. Nicht weil wir schlechte Menschen sind – sondern weil die gesellschaftlichen Verhältnisse uns das abverlangen.

Angesichts der Herausforderung dieses Preises, steht mir dieser Ausweg nicht offen. Ich kann mich nicht darauf zurückziehen, dass die Anderen die Narzissten sind. Deswegen gehe ich nun sehenden Auges in die narzisstische Falle, die solch ein Preis bedeutet. Ich gebe mich der Illusion hin, dass ich mit meinem Ideal übereinstimme. Zumindest diesen einen Moment lang. Aber dieser Moment ist süß. Und kostbar. Ich danke Ihnen dafür.