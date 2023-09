Der steinige Weg

Es war bei einem Abendessen im Juni 2022, als Nathalie Moser begriff, dass sie nicht die einzige war. An diesem Tag, bei einem Turnier, hatte ihr Trainer wieder einmal den Arm um ihre Hüfte gelegt und sie ungefragt zu sich gezogen. Am Abend kamen die Sportlerinnen zusammen. Drei Mädchen erzählten Nathalie, dass sie seit Jahren schlimmere Dinge gewohnt seien, der Trainer komme regelmäßig in die Umkleide. „Die waren noch keine 15. Da ist mir total schlecht geworden“, erzählt Nathalie, deren Name von der Redaktion geändert wurde.

Damals beschloss die 24-jährige, die Übergriffe durch ihren Trainer Bernhard W. – der echte Name ist der Redaktion bekannt – zu melden. Mehr als drei Jahre hatte sie Berührungen am Gesäß und sexualisierte Kommentare verdrängt, sich geniert und als ihr eigenes Problem verbucht. Als sie von minderjährigen Betroffenen hörte, fasste sie Mut.

Was folgt, könnte nach Protokoll nicht korrekter ablaufen. Nathalie meldet die Vorfälle zuerst beim Fechtverein. Sie ruft den Frauennotruf und die Mädchenberatung an und geht zur neu gegründeten Vertrauensstelle „Vera“. Sie wendet sich an den Dachverband der Fechtclubs. Und sie erstattet Anzeige.

Doch das Ergebnis ist bescheiden. Nathalie fliegt selbst aus dem Verein, auch ihr Freund darf nicht mehr fechten. Der Trainer muss sich einem Disziplinarverfahren stellen, dessen Ergebnis bis heute niemand kennt. Ansonsten bleibt alles beim Alten. „Mir ist wichtig zu zeigen, wie schwierig es ist, etwas zu unternehmen“, erklärt Moser. „So viele Stunden meiner Lebenszeit sind da rein geflossen. Jemand anderer hätte vielleicht aufgegeben.“

Warum ihr Beschwerdeweg in eine Sackgasse führte, lässt sich mit den typischen Mustern von Machtmissbrauch erklären. Denn der Trainer ist nicht irgendwer, sondern eine österreichische Koryphäe im Fechtsport. Mehrmals fuhr er zu den Olympischen Spielen und gewann einen internationalen Titel. Den Fechtverein in Wien soll er streng hierarchisch leiten, er genießt die Bewunderung seiner Untergebenen.

W. bezeichnet die erhobenen Anschuldigungen als „unrichtig“. „Ich werde anwaltliche Hilfe einholen und mich gegen die unberechtigten Vorwürfe mit den gebotenen Mitteln zur Wehr setzen“, sagt er gegenüber dem Falter.

Doch Nathalies Erzählungen decken sich mit den Aussagen mehrerer anderer Frauen, mit denen der Falter gesprochen hat. Eine von ihnen ist Sabina, die mit 34 Jahren mit dem Fechten begann. Mehrmals habe sie beobachtet, wie W. jungen Athletinnen auf den Hintern geklascht und sie an den Brüsten berührt habe. Ihr gegenüber habe er immer wieder sexuelle Anspielungen gemacht und abwertend über weibliche Vereinsmitglieder gesprochen. Etwa bei einer Fechtprüfung, als der Trainer sagte, man müsse Frauen wie Hunde behandeln, damit sie im Sport gehorchen.

Eines Tages kündigte Sabina an, die Sauna des Sportzentrums benützen zu wollen. Als sie sich in der Kabine entkleidete, sah sie die Halbglatze des Trainers, der durch das Fenster herein schaute. Wenig später, im Sommer 2021, fragte er sie vor anderen Teamkollegen, ob sie Vibratoren besitze und benütze. „Ich war völlig perplex“, erzählt Sabina. „Das und diese ständigen Kommentare – irgendwann habe ich mir gedacht, ich zahle doch nicht so viel Geld, um mich jeden Tag über so einen Vollidioten zu ärgern.“ Heute ficht sie nicht mehr.

Eine weitere Frau, die den Verein verließ, beschreibt das Verhalten des Mannes ähnlich. Lisa war allerdings viel jünger, noch keine 20, als sie mit dem Fechtsport begann. „Man denkt immer, es betrifft nur einen selbst und verdrängt das“, sagt sie. Immer wieder habe er sie unsittlich am Gesäß berührt, anzügliche Kommentare über ihren Körper gemacht.

Michael, ein junger Trainer, mit dem der Falter sprach, bezeugte die körperlichen Übergriffe. „Lisa hat nie was gesagt, bis sie eines Tages in Tränen ausgebrochen ist“, erzählt er. „Er macht das schnell im Vorbeigehen und spielt es runter, dass alle lachen.“

W. sei manipulativ, erklärt Michael. Am Anfang gebe er Menschen das Gefühl, eine große Bereicherung zu sein. Später folge dann die Entwertung. Während er Frauen gegenüber seine Macht auf körperliche Weise demonstriere, gebe es bei Männern andere Hebel – etwa indem er Gehälter nur zögerlich auszahlen soll.

Im Verein arbeiten weitere Trainer, die mit W. befreundet sind und sein Verhalten unproblematisch finden. „Die rechte Hand von W. hat zu mir gesagt, die Mädchen sind selbst schuld, wenn sie kurze Röcke anhaben. Männer seien von Natur aus so, dann hat er gelacht“, sagt Michael.

Als Nathalie W.s übergriffiges Verhalten im Verein thematisierte, löste sie eine Lawine an Ereignissen aus – zu Ungunsten der betroffenen Mädchen. Nathalie vertraute sich dem Vereinspräsidenten an und schlug vor, eine Opferschutzstelle als Mediator hinzuziehen. Der Präsident sicherte ihr zu, nicht mit W. zu sprechen. Doch er informierte ein weiteres Vorstandsmitglied.

Am nächsten Morgen drohte W. mit seinem Anwalt und rechtfertigte sich, dass es „manche näher mögen als andere“. Nathalie solle am besten den Club verlassen. Der Trainer rief bei anderen Vereinsmitgliedern an und warnte diese, dass Nathalie „verrückt“ sei. Da ihr Vater im Sozialbereich arbeite, leide sie an einem übermäßigen Helfersyndrom, so das Gerücht.

Während der Präsident Konsequenzen ziehen wollte, stärkte das andere Vorstandsmitglied W. den Rücken, sodass schließlich der Vorstand neu gewählt werden musste. Bei der Mitgliederversammlung, die während der Sommerferien 2022 stattfand, wurde W.s Frau als Vize- und eine gute Bekannte als Präsidentin bestimmt. Beide sind keine Fechterinnen.

Zudem wurde beschlossen, eine neue Kleiderordnung einzuführen. Clubmitgliedern ist es seitdem nicht erlaubt, Sportkleidung zu tragen, die weniger als knielang ist. Auch Bauch und Schultern müssen bedeckt sein. „Das war eine klassische Täter-Opfer-Umkehr“, sagt Nathalie. Im Herbst legte sie Einspruch ein, da laut Statuten nicht genügend Vereinsmitglieder zur Abstimmung anwesend waren.

Ab diesem Zeitpunkt gingen die Schikanen los. Die Mitgliedsbeiträge wurden angehoben, die Sportsäle nicht mehr geheizt. W. befestigte ein Schloss vor dem Thermostat, sodass nur er die Temperatur regulieren konnte. Dem Falter liegen entsprechende Fotos und E-Mails vor. „Wir haben dann im Winter bei neun Grad trainiert“, erzählt auch Lisa. Die Stimmung im Verein verschlechterte sich, die Weihnachtsfeier fiel aus. „Er fühlte sich durch die Vorwürfe angegriffen und terrorisierte mich mit Kontrollanrufen. Das alles war psychisch sehr belastend“, sagt Lisa.

Vor genau einem Jahr gründete das Bundesministerium für Kunst, Kultur und Sport die Vertrauensstelle Vera. Bei Übergriffen können sich Betroffene dort niederschwellige Beratung holen. Auch Nathalie und Lisa wandten sich an Vera und sprachen mit einer Psychologin. Beide Frauen sind überzeugt, dass Vera eine wichtige Aufgabe übernehme. Nur faktisch sei der Handlungsspielraum nicht sehr groß.

Lisa habe sich bei Vera das Leid von der Seele geredet. Nathalie besprach die weitere Vorgehensweise, um den Dachverband der Fechtclubs einzubinden. „Die Betreuerin von Vera war sehr nett und hat mich begleitet“, erzählt sie. „Aber viel tun konnte sie auch nicht.“

Auch Nathalies Freund, der in Österreich zu den besten männlichen Fechtern zählt, wurde zur Zielscheibe des Trainers. Ein halbes Jahr, nachdem sich Nathalie an den Vorstand gewandt hatte, wurden die beiden über ihren Rauswurf informiert. Der Vereinsvorstand – bestehend aus Schriftführer, Kassier, W.s Frau und der Präsidentin – fasste den Beschluss mehrheitlich. Die beiden Frauen hat Nathalies Freund nach eigenen Angaben noch nie gesehen.

Der Fechtclub warf Nathalie vor, weibliche Clubmitglieder dazu gedrängt zu haben, gegen den sportlichen Leiter auszusagen. Ihr Freund habe „wiederholt an externen Orten gegenüber clubfremden Personen schlecht über den Club geredet“, so der Wortlaut des Sitzungsprotokolls. Mehrere schriftliche Statements von Fechtern, die dem Falter vorliegen, widersprechen dieser Darstellung.

Nathalie empfand die Situation als zutiefst ungerecht. Die Karriere der beiden Sportler stand auf dem Spiel, in Windeseile mussten sie sich eine Alternative zum Trainieren suchen. Neuerlich versuchte Nathalie alles richtig zu machen. Sie legte Einspruch gegen den Rauswurf ein.

Gemeinsam mit Vera kontaktierte Nathalie die Gender-Beauftragte des Dachverbands der Fechtclubs. Das war im Februar. Nach sechs Monaten, in denen sie immer wieder Nachfragen schickte, kam es zu einem Disziplinarverfahren. Nathalie wurde als einzige Person einvernommen, der Fechttrainer war nicht anwesend.

Zwar soll es zu einer Entscheidung gekommen sein. Wie diese aussieht, weiß bis heute offiziell niemand. Auf Anfrage des Falter spricht der Generalsekretär des Verbands von „null Toleranz“. Und weiter: „Da das Verfahren nicht öffentlich stattgefunden hat, kann ich ihnen leider keine Auskunft über den Ausgang und die weiteren Schritte geben.“

Die Anzeige, die Nathalie wegen sexueller Belästigung durch eine Vertrauensperson einbrachte, läuft noch, wird aber höchstwahrscheinlich eingestellt. Bei ihr selbst wird die Verjährungsfrist von einem Jahr schlagend.

Was das alles gebracht hat? Nicht viel, sagt Nathalie. Sie selbst darf nicht im Club trainieren, der sportliche Leiter bleibt weiter in seiner Funktion aktiv. „Es ist ein schwieriger Weg, bei dem man oft das Gefühl bekommt, dass man selbst der Unruhestifter ist”, sagt sie. “Alleine hält man das nicht durch. Es fehlt ein Schutzmechanismus.”