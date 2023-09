Blattkritik

„Being 13“ von Jessica Bennett in der New York Times, 20. September 2023 (Foto: Screenshot Nytimes.com)

Anna, London and Addi sind drei Mädchen aus drei US-Staaten. Sie sind gerade 13 geworden und haben damit das Recht, auf Social Media zu sein. Die New York Times wollte wissen, ob es stimmt, was Studien zeigen. Dass Mädchen unter dem Druck, schön, beliebt und erfolgreich zu sein, besonders leiden. Mit 13 Jahren ist der präfrontale Cortex, verantwortlich für Impulskontrolle und Entscheidungen, nämlich mehr als zehn Jahre davon entfernt, voll ausgebildet zu sein, warnt die NYT. Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie gerade dann ins digitale Leben eintreten?

NYT-Reporterin Jessica Bennett hat die drei Mädchen gebeten, sie ein Jahr lang begleiten zu dürfen, mit Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten. Die Mädchen öffneten ihr digitales Leben. Sie schickten Bennett regelmäßig Screenshots und zeichneten Voicemails auf.

Entstanden ist eine interessante Langzeitbeobachtung, die sich am besten online liest, weil man Anna, London and Addi – die Nachnamen bleiben aus Datenschutzgründen ungenannt – so auch auf Instagram und Tiktok oder Snapchat kennenlernt. Man kann ihre Voicemails anhören und in ihren Chatnachrichten scrollen. Ihre Probleme sind nicht viel anders als die von Teens vor 20 Jahren, aber digitalisiert dann doch härter.