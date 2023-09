Der Mann, der den dritten Sebastian-Kurz-Film drehte

Seit vergangener Woche läuft auf dem Streamingdienst Vimeo ein dritter Film über Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Regie in „Kurz – The Truth“ führte der umstrittene Filmemacher Jakov Sedlar, der von einem einstigen Weggefährten als „Leni Riefenstahl Kroatiens“ bezeichnet wird.

Die Karriere des kroatischen Regisseurs nahm mit dem Zerfall Jugoslawiens während der 1990er-Jahre Fahrt auf. Da wurde er zum wichtigsten Propagandafilmer des damaligen Präsidenten Franjo Tuđman. Mehr als 20 Jahre nach Tuđmans Tod widmete Sedlar ihm den Film „Once Upon a Time in Croatia“ (2022). Oscarpreisträger Kevin Spacey, wegen Missbrauchsvorwürfen zu dieser Zeit in Hollywood Persona non grata, mimte darin in Manier des skrupellosen US-Präsidenten aus der Serie „House of Cards“ den alten Tuđman.