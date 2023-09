Der Schauspieler und sein Parkinson

Wie freundet man sich mit einer Krankheit an, die Nervenzellen im Gehirn absterben lässt? Was bedeutet eine solche Diagnose für einen Schauspieler? Justus Neumann erzählt in „Die Weisheit des Herrn Parkinson“ von seinem Umgang mit dem Leiden, dem er auch Positives abgewinnen kann. Plötzlich könne er spielen wie ein Kind, heißt es etwa an einer Stelle.

Der zweite Teil des Abends ist dann auch ein klassisches Schauspiel: Der gebürtige Wiener, der seit den 80er-Jahren in Tasmanien lebt, gibt eine theatralische Lesung seines neuen Buchs „Die alte Ballerina oder der Tod ist ein Geigensolo aus Watte“. Im Traum erfährt eine alte Ballerina, dass ihr Leben nicht mehr wichtig ist und dass auch das Sterben schön sein kann.