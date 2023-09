Die allerletzten Sommerboten: Paradeiser als Salat geboten

Während man an den ersten Frühlingstagen schon bei 15 Grad Celsius frohlockend die kurze Hose aus den muffigen Sommerkleidungskisten holt, verhält es sich im Herbst genau andersrum. Kaum fällt das Thermometer wieder unter 20 Grad, vermelden wir erste Anorak-, Schal- und Hauben-Sichtungen.

Ein ähnlich paradoxes Bild geben die Supermärkte ab. Die kalte Jahreszeit zeichnet sich noch nicht einmal ab, sind die Eingangsbereiche schon von Lebkuchen und Kürbisgewächsen verstellt. Aber wer genau schaut, findet in dieser Übergangszeit auch noch Sommerfrüchte zuhauf: bunte Tomaten und knackige Gurken, die letzten Wassermelonen und späten Zucchini.

All diese nicht zu kaufen und zu verkochen, wäre nicht nur ein Affront gegen die Bauern dieses Landes, sondern auch eine persönliche Fehlentscheidung. So schön lässt sich damit noch ein letztes Mal der Sommer hochleben, zur Ausklangsgrillage einladen und ein kühlender israelischer Salat (so heißt der) zaubern.