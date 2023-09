Die unfairen Spiele überstehen

Die Künstlerin Pinar Ögrenci stach bei der Documenta 15 in Kassel mit einem Film heraus, für den sie in die kurdische Heimatregion ihres Vaters reiste. Die Exile Gallery konnte Ögrenci nun dafür gewinnen, im Rahmen des Galerienfestivals Curated by eine Gruppenschau zu gestalten. Das diesjährige Festivalthema „Neutralität“ wäre ein No-Go für sie, schreibt die Künstlerin im Begleittext zu „Unfair Game“. Allein der Krieg gegen die Ukraine, das Erdbeben in der Türkei und die politischen Repressionen dort würden eine solche Haltung unmöglich machen.

Nalan Yirtmacs Druckgrafik „Darkness“ setzt den Ton: ein Selbstporträt mit Maske, welche die Künstlerin 2013 während der Proteste im Gezi-Park trug. In Sener Özmens Video „Women Jumping Rope“ staubt es beim Seilspringen so stark, dass die Mädchen bald verschwinden – eine Metapher für die Militärangriffe auf Özmens kurdische Heimat. Zwei andere Videos widmen sich dem postfordistischen Überlebenskampf im Office. In Burak Deliers „Crisis & Control“ machen Angestellte Yoga und sprechen dabei über den Druck in der Arbeit; Sena Basöz führt die Szenerie mit Fecht- und Schwimmübungen zwischen Schreibtischen ins Absurde. Auch aus den Pinocchio-Figuren in dem Gemälde „Liars“ von Nazim Ünal Yilmaz spricht Galgenhumor.