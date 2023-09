Die Unmöglichkeit von Liebe und Mode

Im Studio der Modedesignerin schaut es ziemlich aus: Auf dem Boden liegen Stofffetzen, Sektflasche, Thermoskanne und, bäuchlings unter einem Sessel, Petra von Kant selbst (Dörte Lyssewski). Ihre Assistentin (Annamária Láng) tut alles für sie, presst ihr Zitrusfrüchte aus, kleidet sie an. Sie ist nicht eigentlich stumm, das Wort wird ihr aber erst erteilt, nachdem „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ reichlich geflossen sind.

Der deutsche Filme- und Theatermacher Rainer Werner Fassbinder war berüchtigt für turbulente Beziehungen zu Männern wie Frauen. Die Unmöglichkeit von Liebe beschrieb er einzigartig in Stücken und Drehbüchern. Hier tut er es in Gestalt von Norman Hacker auch in einem Interview (die köstliche Mimik der Fragerin Stefanie Dvorak ist ein Gustostückerl des Abends).

Ansonsten bleibt Regisseurin Lilja Rupprecht nah am angejahrten Originaltext (1971), hüllt ihn in – passend zum Modemilieu – absonderliche Kostümbilder, Videokunst, Klavier- und Gitarrenklänge (Live-Musik: Viktoria Mezovsky). Warum sie heute diese Geschichte erzählen wollte, wird nicht recht klar. Gut gearbeitet ist der Abend dennoch. Besonders brilliert Nina Siewert in der Rolle des Models Karin. Dass sich Petra in sie verlieben muss, ist von Siewerts Auftritt an ebenso klar wie dass sie dies bereuen wird.