Die Unschärfe und der Silberstreif

Gunkls 14. Solo „Nicht nur, sondern nur auch“ ist eine Absage an Ausschließlichkeiten aller Art. Vor allem aber an die hermetischen Extrempositionen der Wahrheitspächter und Weisheitslöffler. Denn mit ihren polarisierenden Parolen übertönen diese Schwarzweißmaler allzu oft die vielen ganz alltäglichen Grauschattierungen und erzeugen nur gehässige Gegenpositionen. Merke: „Will man jemanden argumentativ an Bord holen, ist es nicht schlau, über die Reling zu brunzen.“

Ein scharfsinnig und sprachlich geschliffenes Plädoyer für gewissenhaftes Auseinanderhalten und gemütsruhiges Abwägen, humoristisch beseelt von einem fest in Wissenschaft und Humanismus verankerten Optimismus.