Dunkle Wolke der Erinnerung

Die Figuren sehen wie Kegel aus. Das Gemälde zeigt schwarze Schemen, die sich auf ein Gebäude in der Ferne richten. Nur eine der sechs Gestalten hat Charakter, sie trägt lange Haare. Louise Bourgeois hat sich auf diese Weise in die verschlüsselte Darstellung ihrer Verwandten und ihres Elternhauses geschmuggelt.

„Da ist diese dunkle Wolke über dem Haus. Es braut sich ein Sturm zusammen. Man spürt Angst und Anspannung“, sagt Bourgeois’ langjähriger Assistent Jerry Gorovoy zu dem 1940 entstandenen Gemälde. Nach dem Tod der Künstlerin 2010 übernahm er die Leitung der Easton Foundation, die dem Belvedere nun Dutzende Werke der Künstlerin leiht.

Gorovoy hat die Depressionen, Ängste, Wutgefühle und die Unrast der Künstlerin bis zu deren Tod im Alter von 98 Jahren hautnah miterlebt. In der Kunst fand Bourgeois ein Ventil für die quälenden Gefühle, unter denen sie seit ihrer Jugend litt. 1938 nach New York übersiedelt, blieb die ausgebildete Malerin noch zehn Jahre lang Pinsel und Leinwand treu, ehe sie auf Holz, Marmor und Bronze umsattelte.

Bourgeois wird 1911 in eine kultivierte Pariser Familie geboren. Ihr Vater führt eine Galerie für antike Wandteppiche, die in der mütterlichen Manufaktur restauriert werden. Leider ist Papa ein Schürzenjäger, der die kränkliche Gattin betrügt und die begabte Tochter regelmäßig runtermacht. Louise studiert an der Sorbonne Mathematik, wechselt aber nach dem Tod ihrer Mutter zur Malerei.

Als die Künstlerin in die USA kommt, wird ihre zuvor akademische Malerei freier und experimenteller. „Ihr Stil ist ganz speziell, kunsthistorisch kaum einzuordnen“, sagt die Kuratorin Sabine Fellner zu Bourgeois’ Leinwandarbeiten. Auch wenn sie oft surrealistische Szenarien komponierte, wollte sie nicht zu dieser Kunstströmung gerechnet werden.

Fellner bringt nun auf gelungene Weise die frühe Malerei mit Skulpturen zusammen, die oft erst ein halbes Jahrhundert später entstanden sind. So etwa die von der Decke hängende Bronzeskulptur „Arch of Hysteria“, für die Studiohelfer Gorovoy 1993 als Modell diente. Da baumelt ein nackter Mann ohne Kopf, den Körper weit im Bogen nach hinten gestreckt. Es ist eine extreme Pose zwischen schmerzlicher Überspanntheit und Ekstase, in der normalerweise Frauen dargestellt werden.

So ikonisch und eindrucksvoll Bourgeois’ Bronzen – im Belvedere-Garten hockt eine ihrer berühmten Riesenspinnen mit sieben Meter langen Beinen – auch sein mögen, in ihrer Malerei begegnet dem Publikum eine Künstlerin auf der Suche. Im Gegensatz zu den formvollendeten Objekten bleibt auf der Leinwand vieles skizziert, angedeutet und dadurch im Fluss.

So werden die Grenzen zwischen Körpern und Dingen bereits in Bourgeois’ Gemälden flüssig. Etwa in ihrem kultigen Bildzyklus „Femme Maison“, der Frauenakte mit Häusern anstelle von Köpfen darstellt. Damals war die Mutter dreier Söhne selbst ans Haus gefesselt. Jahrzehnte später greift sie das Motiv wieder auf und meißelt eine kleine, liegende Marmorfrau mit einem Häuschen auf dem Bauch.

Auch wenn die Bilder für sich überzeugen, geben sie mit Bourgeois’ Biografie noch mehr her. So speiste sich ihr Gemälde „Runaway Girl“ aus den Schuldgefühlen, welche die Künstlerin hatte, weil sie als „Ausreißerin“ ihre Familie in Europa verlassen hatte.

In „Roof Song“ drückt die über dem Haus schwebende Figur die Freude über ihr erstes Atelier aus, auf dessen Dach sie ihre Skulpturen hauen konnte. Gleichzeitig kommen einem aber auch Engel und Selbstmörderinnen in den Sinn. Die Ausstellung, die Themen wie Naturbilder, Sexualität oder Schwangerschaft anspricht, kulminiert im letzten Kabinett, wo Bourgeois’ Aufzeichnungen zu ihrer eigenen Therapie hängen.

Zehn Jahre auf der Couch eines Psychoanalytikers ebneten der Künstlerin den Weg zu einem Werk, das erst 1982 im New Yorker Museum of Modern Art gewürdigt wurde. Es ist mutig, wie Bourgeois die Schatten ihrer eigenen Vergangenheit ausleuchtete. Und ein Glücksfall, wie sie daraus große Kunst schuf.