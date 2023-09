Ein Gott, der zu selten beim Zahnarzt war

Ich zahle für einen Satellitenanschluss, versäume aber regelmäßig all diese tollen Dokus auf Arte, weil ich praktisch nur Ö-Fernsehen schaue. Auf 1, 2 oder III läuft immer Kabarett, manchmal sogar auf mehreren Kanälen gleichzeitig, und ständig werden neue Formate ersonnen, in denen Kabarettisten und Kabarettistinnen mit anderen Menschen, die ebenfalls dauernd im Fernsehen sind, zusammensitzen und den Eindruck erwecken, dass sie gerade eine Mordsgaudi haben. Damit man das merkt, tragen manche von ihnen lustige Hemden. Ich mag Thomas Stipsits trotzdem. Zum einen, weil er oft tatsächlich lustig ist (wozu der Umstand beiträgt, dass er sich über die eigenen Witze abpecken muss), zum anderen, weil er Leute nachmachen kann. An Parodien habe ich eine vollkommen kindliche und unerschöpfliche Freude. Wenn ich nichts Besseres zu tun habe, schaue ich mir im Netz alte Ausschnitte aus der „Graham Norton Show“ an, die hauptsächlich davon lebt, dass Schauspieler andere Schauspieler imitieren. Benedict Cumberbatch macht Alan Rickman nach, Tom Hiddleston gibt die Szene zwischen Al Pacino und Robert de Niro aus „Heat“ zum Besten, und jeder, wirklich jeder Schauspieler, der Englisch kann, hat eine Christopher-Walken-Parodie auf Lager.