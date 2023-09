Eine Kindheit im Höllenschlund: „A Boy’s Life“

Daniel Chanoch war neun Jahre alt, als die Nazis seine Heimat Litauen 1941 besetzten. Bis heute, erzählt er als alter Mann, sei der Verlust seines glücklichen Zuhauses für ihn wie eine blutende Wunde: „Was hatten sie davon, meine Familie zu ermorden?“

Chanoch ist Protagonist des Dokumentarfilms „A Boy’s Life – Kind Nummer B2826“ von Christian Krönes und Florian Weigensamer. Nach „Ein deutsches Leben“ (2016), in dem Brunhilde Pomsel, Joseph Goebbels’ Sekretärin, bedrückend Zeugnis ablegte, und „Ein jüdisches Leben“ (2021) über Marko Feingold, der die Judenverfolgung als junger Mann überlebte, beleuchtet das Regieduo nun das Schicksal eines jüdischen Kindes in der NS-Zeit.

Daniel Chanochs frühe Biografie gleicht einem Gang von einer Hölle in die nächste: In Litauen sah er die Massaker an den Juden, häufig verübt durch eigene Landsleute. Vom Ghetto in Kaunas wurde er nach Auschwitz gebracht, wo er tagtäglich die Körper von Ermordeten auf einem Karren transportieren musste. Zu Kriegsende kam er nach Mauthausen, für ihn das brutalste KZ überhaupt. Er wurde Zeuge von Kannibalismus – ein Grauen, für dessen Aufarbeitung er seit langem kämpft.

Ihre so niederschmetternde wie wichtige Erinnerungsarbeit, durchsetzt mit ausgewähltem Archivmaterial, gestalten Krönes/Weigensamer formal immer gleich: Auch Chanoch filmten sie vor pechschwarzem Hintergrund sitzend, im Brustbild oder in Nahaufnahmen sowie in Schwarz-Weiß. „A Boy’s Life“ gewährt Einblicke in die Persönlichkeit eines Menschen, den die Nazis mit einer Nummer zu ersetzen trachteten. Seine Fantasien von einem anderen Leben hätten ihn gerettet, erzählt Chanoch, ebenso wie ein Mangel an Empathie, der ihn selbst verwundert. Hätte er all das ihn umgebende Leid mitempfunden, hätte er wohl nicht überlebt.

Viele Gefühle oder Worte gab es auch nicht, als er seinen älteren Bruder Uri 1945 wiederfand. Doch tauschte der Zwölfjährige eine wertvolle Decke gegen ein Foto dieses Wiedersehens ein: Es ist eines der berührendsten Zeugnisse in dieser Doku.