Elementares Kino: Sandkörner und Sterne

In der Kunsthalle eröffnet diese Woche die Schau eines Künstlerpaars, das gemeinsam „elementare“ Filme produziert. Denise Ferreira da Silva, 1969 in Rio de Janeiro geboren, und der Brite Arjuna Neuman, Jahrgang 1984, zeigen unter dem Titel „Ancestral Clouds Ancestral Claims“ einen neuen Teil ihrer Serie „Elemental Cinema“. Zentrale Frage: Wie können wir unsere Existenz anders als im Sinne der ausbeutungsorientierten Moderne sehen? Die Reise beginnt in der Atacama-Wüste in Chile, eine menschenfeindliche, aber aufgrund ihrer Rohstoffe industriell wichtige Zone. Der Bergbau und die Opfer der Pinochet-Diktatur (1973–1990) sind ebenso Themen des Filmessays wie die heutige Präsenz von High-End-Teleskopen.