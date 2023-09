Geheimtipps für Studierende: Die 45 besten Orte in Wien

Du bist jetzt einer von 200.000 Studenten in Wien, hast deine Heimat hinter dir gelassen und stolperst in ein akademisches Leben. Du kämpfst mit Seminaranmeldungen und suchst in Mensen Lerngenossen. Doch der süße Vogel Jugend entfliegt schnell, und, einmal aus dem Fenster, kommt er nie wieder zurück. Also carpe Wien, nutze diese Stadt so intensiv es geht. Das erste Studienjahr kann darüber entscheiden, wer du in deinen 20ern sein wirst. Und wo.