Geschichten aus einem zerrissenen Land

Er zählt zu den renommierten Autoren Großbritanniens. In seinen satirischen Romanen erzählt Jonathan Coe von gesellschaftlichen Zuständen sowie von den Verstrickungen von Privatem und Politischem samt deren tragikomischen Ausformungen. In „Middle England“ etwa führte er in die vermeintlich idyllischen Midlands, wo eine bizarre Sehnsucht nach „Englishness“ aufkommt und sich eine tiefe Kluft durch menschliche Beziehungen zieht.

Gerade ist sein jüngster Roman „Bournville“ in deutscher Übersetzung im Folio Verlag erschienen. Anhand einer Familiengeschichte zeigt er die Zerrissenheit Großbritanniens auf. Die von Tessa Szyszkowitz moderierte Lesung findet auf Englisch und Deutsch statt.