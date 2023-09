Grüß Gott, Frau Kompott!

Ich habe eine zwei Jahre alte Notiz von mir gefunden: „du weißt schon, dass der bevorstehende biss in eine frucht, deren hoch-zeit gerade beginnt, befriedigend sein wird, weil du die richtige sorte zum richtigen zeitpunkt gekauft hast. und in dem moment, in dem du, das hirn beim nächsten termin, der auszuräumenden waschmaschine, dem nyt-artikel, den du endlich lesen willst, den ersten bissen beiläufig im stehen in der küche kaust, reißt’s dich plötzlich, wirft dich in den moment und die erkenntnis: das ist ein sagenhaftes exemplar seiner art! möglicherweise die beste birne, die ich heuer essen werde, oder überhaupt, die ich je essen werde! du schmeckst beim zweiten stück ganz konzentriert nach, versuchst das aroma, das sich im mund ausbreitet, für immer zu erinnern.“