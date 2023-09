Was war das vor vier Jahren für ein Gezerre um die Begegnungszone Neubaugasse. Seit zwei Jahren ist sie fertig und weigert sich zu scheitern: Der 13A fährt in beide Richtungen, ohne aneinander oder an den Hauswänden zu schrammen, Radler fahren auch in beide Richtungen, ohne dabei Fußgänger, Omis, Kinder oder Hunde zu töten, und geparkte Autos kann und will man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.

Besonders interessant aber ist, dass in der Neubaugasse genau das nicht eingetroffen ist, was in der Mariahilfer Straße passierte, nämlich eine Veränderung des Angebotes in Richtung Filialketten, Systemgastro und Fast Food.

Im Gegenteil, Antiquariate und Secondhandläden scheinen sogar mehr zu werden, die Eso-Läden gibt es nach wie vor, den Emailschildermacher auch, dazu kamen portugiesische Töpfereiwaren, Zimmerpflanzen, plastikfreies Spielzeug, dänische Möbel – und demnächst piemontesische Weine. Was es nicht mehr gibt, ist Leerstand. Was es schon gibt, ist wahnsinnig viel zu essen.