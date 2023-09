Die größten Fehlgriffe des Nobelpreis-Komitees

Preisgekrönte Prozedur: Eine Lobotomie in einer schwedischen Nervenheilanstalt 1949 (Foto: Lennart Nilsson /TT News Agency/picturedesk.com)

Was liegt, das pickt. Das gilt auch für den Nobelpreis, die wohl wichtigste Auszeichnung für wissenschaftliche Erkenntnisse. Heuer werden die Preisträger ab 2. Oktober bekannt gegeben. In den Statuten ist geregelt, dass der Preis nicht zurückgezogen werden kann. Dabei gab es in der 122-jährigen Geschichte des Preises einige Fälle, bei denen das Komitee daneben lag. Die Fälle zeigen aber auch: Die Wissenschaft korrigiert sich selbst. Früher oder später.

1927: Der angebliche Krebsparasit

Weißbrot und Wasser fütterte der dänische Mediziner Johannes Fibiger (1867–1928) den wilden Ratten, die er in seinem Labor hielt, um ihre Organe zu untersuchen. Fibiger interessierte sich für Krankheiten, die durch Bakterien übertragen werden; seine Doktorarbeit hatte er über die Infektionserkrankung Diphtherie geschrieben. Bei den Ratten suchte er nach Tuberkuloseerregern. Die fand er nicht, dafür aber warzenähnliche Gewächse, sogenannte Epithele, im Rachenraum vieler Tiere. In ihren Mägen hatten diese Ratten zudem gutartige Tumore. Und in diesen Tumoren entdeckte Fibinger eine bislang unbekannte Art von Fadenwürmern.