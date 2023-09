Kann Babler Kanzler? Okay, „Bürgermeister von Österreich“

Es herrschte eine gewisse Unzufriedenheit im Publikum mit meiner vergangene Woche hier vorgenommenen Analyse der 100 Tage des Andreas Babler. Mein Publikum ist oft eng begrenzt und beschränkt sich auf den Kreis derer, die mir ihre Meinung sagen, während mich die große Masse schweigend liest und manchmal vielleicht genießt.

Ich sehe ein, ich habe mich um eine Bewertung Bablers gedrückt. Weil sie – 100 Tage hin oder her – nicht möglich ist, mag die journalistische Gewerbeordnung fordern, was sie will. Immerhin kann ich mit ein paar Beobachtungen aufwarten. Zum Beispiel wird gern gesagt, Babler „könne nicht Kanzler“. Das dürfte vorschnell gemutmaßt sein, denn wer kann in Österreich schon Kanzler? Irgendeine Macke hat doch jeder, nicht einmal Kreisky ausgenommen, und der konnte wahrlich Kanzler.