Katzen brauchen furchtbar viel Musik

In Wien sind neuerdings die Mietzen los. Nicht etwa die plüschigen Zeitgenossen aus dem berühmten Musical „Cats“, sondern die guten alten „Aristocats“ aus Walt Disneys gleichnamigem Trickfilmklassiker. An der Volksoper hat man die berühmte Geschichte in eine eigens adaptierte Bühnenfassung gepackt.

Das Katzenabenteuer beginnt, als Duchesse eines Nachts von Butler Edgar aus ihrem Pariser Nobeldomizil entführt und gemeinsam mit ihren drei Kindern in der Pampa ausgesetzt wird. Angst vorm Dunkeln brauchen sie zum Glück keine haben: Der fesche Straßenkater Thomas O’Malley sorgt dafür, dass die Katzenfamilie unbeschadet nach Paris zurückkehrt. Auf dem Weg begegnen sie der Katzengang rund um Kater Swingy, liefern sie sich eine Verfolgungsjagd mit den Hunden Napoleon und Lafayette und lernen sie Amelia und Abigail aus England kennen: Die beiden exzentrischen Gänsedamen mit den weißen Rüschenpopos sind zum Champagner-Schlürfen und Dior-Shoppen nach Paris gekommen.

Volksopern-Choreograf Florian Hurler, der hier zuletzt das „Dschungelbuch“ herausbrachte, inszeniert den Disney-Hit als mitreißende Musikrevue mit tollen Sängern: die Videoprojektionen bringen Tempo in die Geschichte, das Orchester glänzt mit (etwas zu lautem) Big-Band-Sound.