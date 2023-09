Weshalb mein Freund Michi Kickl wählt

Ich möchte Ihnen von Michi erzählen. Michi ist ein netter Kerl, wir haben als Kinder miteinander gespielt und auch jetzt grüßen wir einander freundlich, wenn wir uns sehen. Michi war Impfgegner, er liest keine Zeitungen, er schaut kaum fern, er informiert sich „im Netz“, also per Telegram, und das „ohne Zensur von Meinungseliten“, wie er mir immer wieder erzählt.

Michi stellt manchmal Videos in den Whatsapp-Status, und so sehe ich, was ihn beschäftigt. Das letzte Video zeigte einen dunkelhäutigen Mann, der auf einem Bahnsteig masturbierte. Der Szene folgte ein Video von zwei Schwarzen, die eine Frau auf der Straße verprügelten. Dann gab es Straßenschlachten von Äthiopiern in einer deutschen Kleinstadt. Und in der letzten Szene waren Dutzende Afrikaner zu sehen, die über einen Zaun klettern.