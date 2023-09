Protest in Hollywood

Ein Ende des Streiks in Hollywood scheint in Sicht. Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren erzielte mit den großen Studios und Streaminganbietern eine vorläufige Einigung. Bei der Arbeitsniederlegung geht es um bessere Löhne, höhere Zuschüsse für die Kranken- und Altersversorgung und eine Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI). Der Streik begann vor fünf Monaten. Zuerst protestierten die 11.000 Drehbuchautoren und -autorinnen der Writers Guild of America (WGA), Mitte Juli schloss sich die Schauspielergewerkschaft mit ähnlichen Forderungen an. Seither steht die US-amerikanische Filmindustrie still. Über den genauen Inhalt des Kompromisses wollten die Streitparteien in Los Angeles keine Auskunft geben. Bis zur offiziellen Einigung soll der Streik weitergehen.