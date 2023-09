Minced Pete und Hackepeter

Liebe und immer wieder überraschende und zum herzhaften Lachen bringende Frau Andrea, unlängst kam uns beim Plaudern über den Film „Eating Raoul“, in dem derselbige zum Abendessen serviert wird, folgende Frage: Könnte es sein, dass das britische „Minced Meat“ eines Tages durch einen simplen Hörfehler – nämlich „Minced Pete“ – zum deutschen „Hackepeter“ wurde? Also dass jemand zum Beispiel sagte: „Diese Briten essen so gerne Speisen mit „p“: pies, peas und minced Pete …“? Was halten Sie von dieser linguistisch-kulinarischen Lautverschiebung? Mit sehr herzlichen Grüßen Wolfgang Lalouschek aus Wien, per E-Mail