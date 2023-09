Mit der Schleuder gegen das Patriarchat

Ein Feld roter Rosen: Bereits 2019 zeigte das Belvedere von Renate Bertlmann die gläsernen Blumen, die sie im österreichischen Pavillon auf der Biennale von Venedig präsentiert hatte. Anlässlich ihres 80. Geburtstags widmet das Museum der feministischen Künstlerin nun ihre erste, längst überfällige Wiener Retrospektive.

Ab Mitte der 1970er-Jahre ließ Bertlmann mit Performances aufhorchen, die gegen weibliche Rollenzuschreibungen protestierten. Die Künstlerin fand starke Bilder für ihre Attacken auf das Patriarchat. So verwendete sie bei ihrer Performance „Sling Shot Action“ 1980 einen Doppeldildo wie eine Steinschleuder. Damit schoss sie auf eine weibliche und eine männliche Sexpuppe an der Wand. Die Aktion erschöpfte sich aber nicht im Angriff, sondern endete mit einem Liebesbrief, den die Künstlerin an die Wand schrieb.

Jenseits des vielbeschworenen „Kampfs der Geschlechter“ betonte Bertlmann stets auch die Sehnsucht nach Berührung und Intimität. So verwendete sie Schnuller und Aufsätze von Milchflascherln für ihre skulpturalen Arbeiten und goss bald eigene Formen aus Latex. Mit Aktionsvideos, Fotos, Zeichnungen, Gemälden, Skulpturen und Installationen zeigt die „Fragile Obsessionen“ betitelte Werkschau, wie facettenreich das Œuvre der Jubilarin ist.