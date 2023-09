Muss man das wissen?

Im Französischen gibt es den ironischen Ausdruck „Déformation professionnelle“ für Menschen, deren Fachwissen auch ihren privaten Alltag dominiert. Also Lehrende, die auch bei ihren Freunden zu dozieren beginnen oder (räusper) Biologen, die beim Spazierengehen in der Natur die Bestimmungsmaschine eingeschaltet haben und den Wald vor lauter Pflanzenarten nicht mehr erleben können. Auf Deutsch geht das Wortspiel von „formation“ (dt.: Berufsbildung) zu „déformation (dt.: Missbildung) zwar verloren, aber dieser durch Fachwissen verzerrte Blick auf die Welt ist mir wohlvertraut.

Das passiert zum Beispiel, wenn ich einem gut gebildeten Freund über ein aktuelles Abkommen zum Schutz der Großtrappe erzähle und er glaubt, dass ich über eine Fischart spreche. Dann kann ich nicht glauben, dass man trotz zweier Bachelor- und einem Master-Titel die größte flugfähige Vogelart Europas nicht kennt, obwohl ihre westpannonische Population dank Schutzmaßnahmen auf erfreuliche 662 Individuen angewachsen ist. Noch weniger mag ich glauben, dass Falter-Kolumnistin Doris Knecht letzte Woche Zitterspinnen mit Weberknechten verwechselte. Dank einer alerten Leserschaft wurde sie gleich über diesen Irrtum informiert und hat dies hier ein paar Seiten weiter auch gleich korrigiert. Animal shaming ist nicht okay und als fake news ist es noch unokayer (dieses Wort verwende ich nur, damit ich auch sprachpolizeiliche Leserzuschriften bekomme).

Als professionell Deformierter muss ich natürlich gleich eine Apologie auf die zu Unrecht gedissten Zitterspinnen verfassen. Ursprünglich kommen diese in Höhlen vor und fühlen sich daher in menschlichen Behausungen sehr wohl. Sie können zwar Seide spinnen, aber sie bauen keine formvollendeten Radnetze, sondern unregelmäßige, diffuse Raumnetze dreidimensionaler Ausdehnung. Ihre Fäden sind trocken, also leimfrei, aber kleben dennoch aufgrund ihrer wollartigen, gekräuselten Struktur. Doris Knecht meinte zwar, dass diese „Art chinesisches Diskont-Spinnennetz“ nicht einmal zum Fang winziger Obstfliegen geeignet wäre, aber auch wenn diese Spinnen fragil und harmlos wirken, überwältigen sie blitzschnell wesentlich größere Tiere.

Woher kommt ihr eigenartiger Name? Vor allem junge Tiere können sich schnell am Faden hängend hin und her bewegen, also „zittern“, wodurch sie ihre Körperkonturen verwischen und für Feinde quasi unsichtbar werden. Tolle Tiere, die man häufig an ruhigen Orten wie Toiletten findet, wo man meist auch ausreichend Muße zum Beobachten dieser interessanten Lebewesen hat.