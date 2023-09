Nachrichten aus dem Inneren

Mein Zimmerkollege Benedikt Narodoslawsky und ich haben seit rund zwei Wochen ein lästiges Problem. Es kam aus heiterem Himmel und fing nach dem Sommerurlaub an: Die Tür zu unserem Büro klemmt. Einst ließ sie sich sanft und geräuschlos auf- und zumachen, seit Herbstbeginn ist es ein Krampf, laut und streng beim Öffnen und Schließen. Türstock und Tür haben wir genauestens inspiziert, aber nichts gefunden. Kann es sein, dass das Gründerzeithaus, in dem die Falter-Redaktion untergebracht ist, sich erst jetzt absenkt? Oder hängen unsere Türprobleme mit dem neuen Feng-Shui-Konzept unseres Büronachbarn Florian Klenk zusammen? Nach seinem Urlaub hat er seinen Tisch nun anders stehen, er sagt, es gefällt ihm besser so. Unsere Tür und wir müssen uns erst daran gewöhnen.