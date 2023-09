Das Belvedere feiert heuer seinen 300. Geburtstag. Und wirbt noch immer für ein zwei Jahre altes, digitales Kunstwerk: „Erobern Sie für sich die Schönheit der Belvedere-Kunstsammlung mit Ihrem eigenen exklusiven Kuss-NFT.“

Dabei liefern Non-fungible Tokens (einfach gesagt: Signaturen auf einer Blockchain) keinen Grund, die Korken knallen zu lassen. Aus einer Studie der Plattform dappGambl geht hervor, dass 95 Prozent aller NFTs inzwischen wertlos sind. 23 Millionen Menschen besitzen digitale Kunstwerke, die sie nie mehr verkaufen können.

Als das Belvedere im März 2022 den NFT vorstellte, war der Hype am Höhepunkt. Ein Screenshot des ersten Tweets des Twitter-Gründers Jack Dorsey erzielte einen Preis von 2,9 Millionen Dollar. Hollywood-Stars spekulierten mit Comic-NFTs, etwa aus der Serie „Bored Ape Yacht Club“, die um 400.000 Dollar gehandelt wurden. Das Netz bebte, als Mike Winkelmanns „Everydays: the First 5000 Days“ vom Auktionshaus Christie’s um 69 Millionen Dollar einen Käufer fand. Das Belvedere bot den virtuellen „Kuss“ zum Stückpreis von 1850 Euro an. Ein Viertel der NFTs ging weg und spülte 4,4 Millionen Euro in die Kasse. Auf dem Marktplatz Opensea sind die Blockchain-Klimts nun um 150 Euro zu haben, Nachfrage gleich null.